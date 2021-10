Quirinale: non ci sarà visita Mattarella in Kuwait e a Expo Dubai**

01 ottobre 2021 a

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non si recherà in visita in Kuwait e al padiglione Italia dell'Expo di Dubai a novembre. Non si può parlare di viaggio annullato, in quanto si trattava di una possibilità ancora allo studio.

In particolare si stava ipotizzando una missione in Kuwait anche per ringraziare il Paese per il supporto offerto per le operazioni di evacuazione dall'Afghanistan, abbinando poi una sosta all'Expo di Dubai, negli Emirati arabi, che si è aperta oggi.

Tuttavia, a quanto si apprende, per motivi organizzativi è emersa l'impossibilità del viaggio in Kuwait e a quel punto si è deciso di soprassedere anche per la visita al padiglione Italia all'Expo di Dubai, anche perché non era comunque in programma una sosta più ampia negli Emirati, Paese con il quale l'Italia ha avuto nei mesi scorsi una crisi diplomatica.