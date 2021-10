Milano: candidato sindaco Pavone, 'Problemi? Sostenibilità, fasce deboli e digitale'**

01 ottobre 2021 a

a

a

Milano, 1 ott. (Adnkronos) - ''Sostenibilità in generale, all'interno della quale ci sono problematiche come quella della viabilita e della mobilita. Altro problema le fasce più deboli e fragili che vivono nelle periferie penalizzate anche nell'assistenza alla salute. Altro tema Milano è che non è una smart city, sta al 74esimo posto nelle classifiche internazionali. Innovazione tecnologica e digitale sono temi che hanno necessità di diventare prioritari nel programma dell'amministrazione comunale''. Lo ha detto la candidata del Movimento 5 Stelle Layla Pavone al confronto tra i 13 candidati sindaco di Milano realizzato dall'Adnkronos, https://www.adnkronos.com/speciali/elezioni_milano/ rispondendo alla domanda su quali siano i tre maggiori problemi della città.