Milano: candidato sindaco Pascale, 'i problemi? casa, lavoro e intreccio politica e mafia'**

Milano, 1 ott. (Adnkronos) - ''La casa il lavoro e l'intreccio strutturale tra politica e mafia. Sulla casa facciamo un censimento immobiliare per capire chi sono i grandi proprietari che tengono in scacco la città e che tengono i prezzi artificialmente i prezzi alti. Gli alziamo enormemente la tassazioni sulle case sfitte e se necessario le espropriamo per ragioni di pubblica utilità''. Lo ha detto il candidato del Partito Comunista, Alessandro Pascale al confronto tra i 13 candidati sindaco di Milano realizzato dall'Adnkronos,