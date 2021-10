Milano: candidato sindaco Paragone, 'i maggiori problemi? Sicurezza lavoro e casa'**

01 ottobre 2021 a

Milano, 1 ott. (Adnkronos) - ''Sicurezza, lavoro e casa. Non è possibile fare il sindaco di Milano meno viale Padova, meno Lorenteggio, Corvetto, meno le zone più delicate. E poi non si può assistere a una casa che diventa un patrimonio per i più ricchi e invece gli alloggi popolari vengono messi quasi a sorteggio, una sorta di lotteria per coloro che non possono accedere alle zone centrali. E infine il tema del lavoro, vuol dire che la piccola e i commercio soffrono e vanno aiutati''. Lo ha detto il candidato del comitato Milano Paragone sindaco, Gianluigi Paragone, al confronto tra i 13 candidati sindaco di Milano realizzato dall'Adnkronos, https://www.adnkronos.com/speciali/elezioni_milano/ rispondendo alla domanda su quali siano i tre maggiori problemi della città.