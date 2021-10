Milano: candidato sindaco Festa, 'dopo 5 anni sarà diventata internazionale e attrattiva'**

01 ottobre 2021 a

Milano, 1 ott. (Adnkronos) - ''Milano spero che sarà diventata una città davvero internazionale, in grado di richiamare non solo investimenti di fondi internazionali che poi fanno speculazioni con ripercussioni sulla vita dei cittadini, ma anche una città attrattiva per la vita, aperta, dinamica, multiculturale e sostenibile a 360 gradi, dalla parte ambientale a quella dei costi alla formazione, alla cultura, della circolazione''. Lo ha detto Mauro Festa del Partito Gay al confronto tra i 13 candidati sindaco di Milano realizzato dall'Adnkronos, https://www.adnkronos.com/speciali/elezioni_milano/ rispondendo alla domanda su come sarà la città tra cinque anni se diventerà sindaco.