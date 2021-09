Roma: Vendola, 'Sinistra civica ecologista progetto coraggioso e di speranza'

30 settembre 2021 a

Roma, 30 set. (Adnkronos) - "C'è davvero bisogno di rimettere in piedi un progetto per una città che è in affanno, che è stanca, che ha vissuto una crisi drammatica legata soprattutto alla mancanza di coraggio". Così Nichi Vendola in un video sulla pagina Facebook di Sinistra civica ecologista.

"Il coraggio di costruire una programmazione che sia in grado di colpire le criticità, le brutture, le cose che non funzionano e di mettere invece a valore tutto ciò che è straordinariamente bello, di far vivere le virtù civiche di questa città. Sinistra civica ecologista insieme a Roberto Gualtieri cioè a qualcuno che può offrire una guida sicura, autorevole, competente con un lista che può aggiungere il respiro anche di un orizzonte di speranza e di utopia".