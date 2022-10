30 settembre 2021 a

Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Voterò Sinistra civica ecologista a Roma, perché è un voto utile. Utile per eleggere un bravo sindaco, di cui la città ha bisogno. Utile anche perché in Consiglio comunale ci sia qualcuno un po' più a sinistra di Gualtieri, di cui lui avrà bisogno”. Così Massimo D'Alema in un video sulla pagina Facebook di Sce.