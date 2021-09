Revoluce: i rivoluzionari dell'energia festeggiano 5 anni di vita con una nuova brand identity e una partnership con la US Salernitana 1919

30 settembre 2021 a

(Adnkronos) - La start-up salernitana che ha eliminato le bollette cambia look e festeggia il suo 5° anno di vita con due importanti collaborazioni

Roma, 30 settembre 2021 - Il 21 settembre di cinque anni fa, nel giorno di San Matteo, patrono di Salerno, nasceva

Il fornitore campano ha messo al bando le bollette al grido di “Basta la bolletta sempre!”, in favore di un calcolo matematico per conoscere la spesa energetica: una semplice moltiplicazione del prezzo al kWh tutto incluso per i consumi reali quotidiani.

Tanta la strada fatta in questi anni, che ha portato l'azienda a raggiungere un patrimonio netto diquasi 1 milione di euro, ampliando la propria offerta non più solo con la fornitura elettrica, ma anche con il gas naturale.

Per festeggiare il suo primo lustro, Revoluce ha deciso di concedersi due regali importanti: un restyling totale della brand identity e una partnership con la US Salernitana 1919, squadra del cuore dei fondatori, da sempre orgogliosamente legati al territorio.

L'azienda sarà partner ufficiale del team granata per tutta la durata del campionato di Serie A TIM2021/2022. In sala stampa e al fianco dei calciatori sul campo, la start-up supporterà la compagine salernitana nel suo ritorno nella massima serie. Una partnership nata per dare forza sempre più nuova al sodalizio salernitano, tra calcio ed energia elettrica, sul territorio campano e nazionale. Il supporto della terra d'appartenenza, infatti, è sempre stato essenziale per l'azienda, diventata il primo fornitore certificato “ZeroTruffe” e vincitrice del prestigioso “Le Fonti Awards” come start-up dell'anno 2020 nel settore energetico.

“La partnership con la US Salernitana 1919 – spiega Giuseppe Dell'Acqua Brunone, CEO & Founder di Revoluce – per noi rappresenta motivo di orgoglio e soddisfazione, ma è anche il modo migliore per ribadire con forza il nostro legame con il SUD, con la Campania e con la nostra città, Salerno. Qui, se si ha giusta volontà, si può fare innovazione anche in un settore difficile come quello energetico. Lo abbiamo dimostrato in questi anni e la volontà è di continuare a farlo trattenendo qui al Sud i migliori giovani talenti del nostro territorio”.

Nelle prossime settimane Revoluce presenterà ai tifosi granata un'offerta a loro dedicata che prevederà condizioni economiche esclusive, esperienze VIP in area hospitality, partecipazione agli eventi aziendali e soprattutto tanti kWh bonus sia per ogni partita della Salernitana, sia in base ai risultati ottenuti dalla squadra con anche un bonus salvezza.

"Sappiamo che l'obiettivo della Salernitana per questo suo ritorno in massima serie è ambizioso e molto difficile - spiega Mario Turco del team Marketing di Revoluce - ma anche l'obiettivo di rivoluzionare il mercato energetico italiano lo era: noi ci abbiamo creduto e siamo sicuri che la nostra squadra potrà fare altrettanto. La Salernitana può contare sul grande supporto di una delle tifoserie più appassionate e apprezzate in Italia, un vero dodicesimo uomo in campo e noi da azienda 100% salernitana vogliamo dare il nostro contributo ai tifosi aiutandoli a risparmiare sulla spesa energetica grazie anche ai risultati della nostra squadra del cuore, sperando in una salvezza che oltre alla felicità per il risultato raggiunto porterà anche un risparmio extra".

Oggi, Revoluce è fiera di annunciare anche il primo tassello del suo “nuovo corso”. Con la consulenza di Aziona, team multidisciplinare di esperti della trasformazione digitale, Revoluce inaugura il suo disruptive rebranding. Tradotto letteralmente, la sua innovazione in grado di cambiare radicalmente il modo in cui i consumatori sono abituati a pensare l'energia. La nuova brand identity porta con sé anche un cambio di prodotto sempre più basato sul concetto di energia ricaricabile.

"Ho disegnato il primo logo di Revoluce sul mio Mac e ci sono molto affezionato ma dopo 5 anni è arrivato il momento di far crescere il nostro brand - spiega Giuseppe Dell'Acqua Brunone - di fare un salto di qualità nel modo in cui comunichiamo noi stessi e ciò che facciamo. Anche perché dal 1 ottobre entrerà a regime la nostra tecnologia esclusiva di gestione dei consumi quotidiani. Siamo uno dei primi fornitori di energia in Italia a rendere disponibile ai propri clienti il loro consumo quotidiano, giorno per giorno, ora per ora. Questo permette ai nostri clienti di caricare il loro saldo energia, consumare giorno per giorno e ricaricare automaticamente non appena il credito va sotto una soglia indicata, così da pagare l'energia sempre al prezzo più basso che possiamo offrire. In questi tempi di aumenti rappresenta una vera opportunità di risparmio".

