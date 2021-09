Milano: Pavone, 'parole Bernardo su M5S dimostrano scollamento con realtà'

30 settembre 2021 a

Milano, 30 set. (Adnkronos) - "L'attacco di Luca Bernardo al M5S è un ultimo, maldestro tentativo di attirare l'attenzione su una campagna strampalata e piena di contraddizioni. La sua dichiarazione dimostra un completo scollamento con la realtà e l'incapacità a capire di chi sta parlando". Lo afferma Layla Pavone, candidata sindaca di Milano.

"Arrivo dal mondo dell'impresa dove ho lavorato per 33 anni guidando grandi aziende e associazioni e i milanesi hanno bisogno di persone competenti che, piuttosto che parlare per slogan, dimostrino di saper amministrare una città con coerenza, capacità di dialogo e onestà. Con me Milano potrà contare su un approccio concreto e inclusivo, senza lasciare indietro nessuno", conclude la candidata per il Movimento.