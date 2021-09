Migranti: Bettini, 'con sentenza Lucano Italia si conferma Paese ingiusto'

30 settembre 2021 a

Roma, 30 set (Adnkronos) - "Non so quale siano le motivazioni giuridiche della sentenza su Domenico Lucano. Ma la sostanza è chiara: l'Italia si conferma un Paese ingiusto. Chi difende i deboli, i disperati, le persone che soffrono, è massacrato. Chi sta ai piani alti della società, in uno modo o nell'altro, se la cava sempre. Ribaltare tutto questo significa essere di sinistra". Così Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, commenta con un post su Facebook la sentenza di condanna a Domenico Lucano, ex sindaco di Riace.