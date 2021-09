Lega: Letta, 'Giorgetti e Salvini? Giochino del poliziotto buono e poliziotto cattivo...'

30 settembre 2021 a

Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Finora la Lega al governo non è stata corretta. Anche questo gioco delle ultime ore in cui Giorgetti si distingue, mi sembra il giochino classico del poliziotto buono e del poliziotto cattivo. È un modo di prendere i voti sia dei governisti che degli oppositori sovranisti. Questo governo con una Lega coerente e non così ondivaga sarebbe più forte". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Porta a Porta che andrà in onda stasera.