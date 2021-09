30 settembre 2021 a

Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Dopo il voto va fatto un ragionamento di chiarezza su che Lega è quella che sta al governo, credo sia utile per tutti, anche per Draghi. Le decisioni da prendere d'ora in poi sono difficili e complesse e non si possono prendere con questo caos". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Porta a Porta che andrà in onda stasera.