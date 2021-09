Le aziende si trovano ad un punto di svolta nel loro percorso verso equità, diversità e inclusione

30 settembre 2021 a

- Una ricerca europea mostra come molti dirigenti comprendono l'importanza di dare priorità alle iniziative sulla diversità, ma hanno bisogno di garantire che le azioni portino a un cambiamento duraturo.

MILAN, Italy, Sept. 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), leader nelle applicazioni cloud aziendali per la finanza e le risorse umane, ha annunciato oggi i risultati della ricerca "Panoramica su equità, diversity e inclusione in Europa" la quale evidenzia come la maggior parte delle organizzazioni europee ritiene che il proprio gruppo dirigente capisce veramente l'importanza dell'equità, della diversità e dell'inclusione (ED&I) e ha investito nell'infrastruttura per svilupparla. La ricerca è stata condotta nella primavera del 2021, tra oltre 2.200 professionisti delle risorse umane e leader aziendali per comprendere meglio le loro motivazioni, attività e progressi in relazione all'appartenenza e alla diversità (B&D). Lo studio, condotto in collaborazione con Workday e Sapio Research, ha interessato 14 paesi e ha mostrato grandi progressi, ma ha anche evidenziato chiare aree di opportunità.

Workday, a sostegno del suo programma Appartenenza e Diversità e del suo impegno dichiarato nei confronti di Valore, Inclusione, Appartenenza ed Equità (VIBE™ - in inglese: Value, Inclusion, Belonging and Equity), ha voluto approfondire le tendenze chiave e scoprire di più sulle motivazioni, le attività e i progressi che vi stanno dietro. Dall'essere pensati per il successo con obiettivi chiari e con l'utilizzo di dati corretti come base solida per decisioni informate, all'applicazione di un approccio sistematico e all'utilizzo della tecnologia necessaria per guidare il progresso, lo studio ha rilevato che ED&I si sta spostando nel cuore del business e presenta un'opportunità per creare un cambiamento duraturo.

I punti salienti dello studio includono:

La ricerca ha inoltre rivelato che le organizzazioni si trovano in diverse fasi del proprio percorso, ma si impegnano a preparare i propri team al successo riponendo fiducia nei dati, intraprendendo azioni per mettere in atto iniziative ED&I e utilizzando la tecnologia per aiutare a rendere possibili queste iniziative.

Strategie che funzionano su tutto il percorso B&D (Belonging&Diversity)

Per portare l'ED&I al livello successivo, gli intervistati sono stati più propensi a identificare la necessità di un migliore coinvolgimento del personale e di un impegno dall'alto, incentrato su tre aree principali:

La tecnologia a supporto delle iniziative ED&I

A sostegno di queste strategie, nel 2021 Workday ha annunciato le sue soluzioni VIBE™ per aiutare i leader delle risorse umane a migliorare la B&D sul posto di lavoro.

Commento alla notizia

"In Workday, crediamo che B&D sia un viaggio e, sebbene abbiamo compiuto notevoli progressi, sappiamo che il percorso verso il cambiamento non è sempre rapido o lineare", ha affermato Carin Taylor, Chief Diversity Officer, Workday. “Stiamo concentrando i nostri sforzi B&D su quattro aree chiave: assumere e sviluppare talenti diversi, coltivare una cultura di appartenenza, creare prodotti e tecnologie inclusivi e rafforzare le nostre comunità, e sono incoraggiata nel vedere che anche altre organizzazioni in tutta Europa supportano queste ultime, come si evince dai risultati del sondaggio".

"In Workday, lavoriamo duramente per creare una forza lavoro diversificata. Vogliamo che il miglior pensiero guidi i migliori risultati ed è per questo che noi ci basiamo su VIBE™. Questo non solo ci guida internamente, ma anche nel modo in cui interagiamo con i nostri clienti; sviluppando prodotti e soluzioni innovativi per aiutarli a supportare B&D nei loro luoghi di lavoro", ha affermato Carolyn Horne, presidente, EMEA, Workday. "Speriamo che i risultati della ricerca ci aiutino ad affinare ulteriormente la nostra comprensione delle esigenze e delle sfumature locali, per connetterci e servire meglio la nostra base clienti in EMEA".

Informazioni aggiuntiveLo studio è stato condotto da Sapio Research e Workday tra oltre 2.200 professionisti delle risorse umane e leader aziendali con influenza su ED&I nelle loro organizzazioni in quattordici paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Le interviste sono state condotte online da Sapio Research tra febbraio e marzo 2021 utilizzando un invito via e-mail e un sondaggio online.

L'analisi della ricerca è stata supportata da EW Group. EW Group è una società di consulenza con sede a Londra con oltre 28 anni di esperienza nei settori dell'uguaglianza, della diversità e dell'inclusione, che lavora con aziende nel Regno Unito, in Europa e all'estero.

MetodologiaI risultati di qualsiasi campione sono soggetti a variazioni di campionamento. L'entità della variazione è misurabile ed è influenzata dal numero di interviste e dal livello delle percentuali che esprimono i risultati. In questo particolare studio, le probabilità sono 95 su 100 che il risultato di un'indagine non vari, più o meno, di più di 2,1 punti percentuali rispetto al risultato che si otterrebbe se le interviste fossero state condotte con tutte le persone nell'universo rappresentato dal campione.

