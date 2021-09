Il terzo vertice sullo sviluppo avrà inizio a Jinhua, nella provincia cinese dello Zhejiang

30 settembre 2021 a

a

a

- JINHUA, Cina, 30 settembre 2021 /PRNewswire/ -- Global Times Online: il terzo vertice sullo sviluppo di Jinhua si terrà a Jinhua, nella provincia dello Zhejiang, nella Cina orientale.

Con il tema "Promuovere lo sviluppo di alta qualità e collaborare per una zona dimostrativa pilota per una prosperità comune", il summit continuerà a fungere da importante piattaforma per attrarre talenti, capitali e progetti in città.

Il PIL di Jinhua è cresciuto del 14,4% su base annua nella prima metà di quest'anno, classificandosi al secondo posto nello Zhejiang, secondo quanto riportato da Chen Long, segretario del Comitato del partito municipale di Jinhua, al Global Times Online in un'intervista, aggiungendo che diversi importanti indicatori economici hanno registrato una crescita a due cifre, assestandosi tra i migliori della provincia.

Chen ha sottolineato come la città non abbia lesinato sforzi per aprire il traffico aereo, terrestre e Internet, spiegando che il percorso intermodale ferroviario-marittimo che collega la città si è classificato al primo posto in Cina in termini di volume di merci, e che il volume di commercio elettronico transfrontaliero della città ha rappresentato quasi la metà del totale nello Zhejiang.

Dopo anni di sviluppo, Jinhua ha avuto un ruolo fondamentale sul fronte dell'apertura e dell'innovazione ed è diventata una popolare destinazione per gli investimenti, secondo quanto dichiarato da Xing Zhihong, sindaco della città, nell'intervista.

Xing ha spiegato che la città vanta importanti vantaggi sotto cinque aspetti: una rete logistica altamente efficiente, vivaci mercati commerciali, industrie fiorenti, riforme che sono percepite come vantaggiose per gli operatori e piattaforme di sviluppo aperte.

Jinhua intensificherà gli sforzi per promuovere uno sviluppo di alta qualità e per trasformarsi in una zona pilota di dimostrazione per la prosperità comune.

Per raggiungere l'obiettivo, si richiede la partecipazione di talenti di alta qualità. Fortunatamente, Jinhua è famosa per i suoi abitanti pionieristici e intraprendenti, che hanno già dato un contributo positivo allo sviluppo della città e della provincia.

Situata nella parte centrale della provincia dello Zhejiang, Jinhua è un'antica città storica e culturale protetta a livello nazionale e una delle principali mete turistiche cinesi. Sotto la giurisdizione di Jinhua vi sono anche anche città-contea, tra cui il piccolo hub di materie prime cinese Yiwu, il più grande centro di distribuzione cinese per l'hardware high-tech Yongkang e la "Hollywood cinese" Dongyang.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=Xq83azyC2Eo