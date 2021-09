30 settembre 2021 a

Roma, 30 set. (Adnkronos) - "In Europa, ora che Merkel esce di scena, di fatto Draghi è il presidente del Consiglio più autorevole, con Macron che dovrà affrontare la campagna elettorale. Siamo in una fase positiva, che va spinta e accompagnata". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Porta a Porta che andrà in onda stasera.