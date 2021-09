Fisco: Salvini, 'mettere in catasto immobili fantasma, immorale aumentare tasse su casa'

30 settembre 2021 a

Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Per gli italiani la casa è frutto di sacrifici, c'è gente che non va in vacanza per trent'anni per lasciare al figliolo quel bilocale in città o in campagna. Vi sono più di un milione di immobili fuori dal catasto, illegali, fantasma, che non pagano, andiamo a mettere in catasto questi immobili. Dopo un anno e mezzo di pandemia non è il momento di chiedere un euro di tasse in più a chi ha comprato con trent'anni di sacrifici una casa: non è pensabile, non è morale". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Mattino 5' su Canale 5.