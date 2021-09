Fisco: Letta, 'sì riforma catasto, mi fido di Draghi che non aumenteranno tasse'

30 settembre 2021 a

a

a

Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Noi siamo favorevoli ad una riforma del catasto che aggiorni il catasto e lo renda più funzionale, digitalizzando. Draghi ieri è stato molto chiaro e credo che bisogna fidarsi di Draghi: Draghi ha spiegato che la riforma del catasto non comporta nuove tasse per nessuno, ma la riforma del catasto è un qualcosa che è attesa da decenni". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ai microfoni di 'Radio anch'io' su Radiouno Rai.

"Credo che questo Governo -ha aggiunto il leader Dem- serva proprio a questo: una politica troppo incerta, troppo attenta al giorno per giorno, abbiamo un presidente del Consiglio che obbliga il Paese a guardarsi in faccia e a fare cose che non si facevano da anni per ammodernarlo, credo che sia un motivo in più per noi per sostenere Draghi e per chiedegli di continuare e per sostenere questo Governo ad andare avanti e fare le riforme".