ASOMI Accademia Osteopatia e Calcio Serie A

Tra i propri docenti ASOMI ha infatti osteopati che si occupano di squadre calcistiche, come AS ROMA, MACHESTER CITY FC, CHELSEA FC (vincitrice della Champions League 2021) e della JUVENTUS FC.

ASOMI, l'OSTEOPATIA e il CACIO di SERIE A

L'Accademia di Osteopatia ASOMI si occupa da sempre di Sport attraverso il proprio team di docenti, costituito da professionisti di alto livello professionale e accademico. La vocazione di ASOMI nei confronti dello sport a tutti i livelli è presente sia dalla propria fondazione, ma negli ultimi dieci anni ha visto sempre più impegnati i propri docenti e collaboratori all'interno del Campionato di SERIE A.

Un altro docente di solida preparazione ed efficacia è invece Walter Martinelli che è l'osteopata della AS ROMA, oltre ad esserlo anche della Nazionale Italiana di Calcio neocampionessa europea.

ASOMI e la PREMIER LEAGUE

Il primo, che è docente ad ASOMI da diversi anni è il Dr Carl Todd, uno dei più conosciuti osteopati del Regno Unito, che ha nel proprio palmares olimpiadi, top player come David Beckham ed è attualmente osteopata della Nazionale Inglese di Calcio e della vincitrice della Champions League CHELSEA FC.

Il Dr Carl Todd tiene corsi e seminari intensivi sull'osteopatia integrata allo sport e sarà uno dei protagonisti della nuova stagione didattica postgraduate.

Tra gli osteopati più rinomati della Premiere League troviamo un altro collaboratore di ASOMI, Federico Genovesi, professionista di capacità, altissima professionalità e temperamento di grande livello. Federico è infatti l'osteopata del MANCHESTER CITY FC ed ha permesso di fare conoscere la capacità e competenza italiana, in uno dei maggiori campionati al mondo.

ASOMI: MISSIONE OSTEOPATIA e SPORT

L'Accademia di Osteopatia ASOMI si pone come obiettivo quello di continuare a sviluppare progetti di formazione nell'ambito e progetti volti al miglioramento e la promozione della salute e della performance nello sport di ogni genere.

Infatti, oltre alle importanti collaborazioni nel Calcio del Campionato di SERIA A, come quello di Premiere League inglese, è presente in prestigiosi ranking con sportivi di élite, come ad esempio nel Tennis dell'ATP mondiale. Da molti anni infatti, l'Osteopata Claudio Zimaglia, uno dei nostri Docenti e Collaboratori più attivi, si prende cura dei più grandi tennisti. Claudio Zimaglia al momento si sta occupando di uno dei maggiori talenti emergenti del panorama mondiale, Jannik Sinner e si è occupato di atleti quali Maria Sharapova, Borna Coric e Milos Raonic.

ASOMI e gli INSUPERABILI

L'attività di ASOMI nel mondo dello Sport è presente a 360° ed è infatti importante condividere alcune partnership di grande valore. Una di queste, che sta particolarmente a cuore all'Accademia di Osteopatia ASOMI è il progetto con gli INSUPERABILI.

Gli INSUPERABILI sono una realtà unica nel suo genere, capace di dare l'opportunità di diventare veri sportivi, ad oltre mille ragazzi in Italia affetti da disabilità motoria e mentale. Questi ragazzi di ogni età ricevono un supporto di vera eccellenza sotto il profilo dell'allenamento e la preparazione calcistica.

Progetto fondato da Davide Leonardi, ha da subito catturato l'interesse di ASOMI che ha deciso di supportarlo concretamente e che permetterà inoltre lo sviluppo do uno studio di ricerca multicentrico volto a dimostrare la concreta efficacia dell'Osteopatia nel mondo dello Sport adattato.

Tra i principali sostenitori degli INSUPERABILI, sono inoltre presenti e attivi decine di Top Player Campionato di SERIA A, tra i quali Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale Italiana e della JUVENTUS FC.

