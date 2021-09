30 Modi per Essere un Gentiluomo: Come Ottenere la Vera Eleganza Maschile

30 settembre 2021 a

(Barletta, 30 Settembre 2021) - Barletta, 30 Settembre 2021 - Nell'era dei social, di Instagram con i suoi Influencer, di Facebook con i suoi boomer incalliti, sembra essere scomparsa la terra di mezzo, quella di persone semplici, ma non per questo scontate o banali.

Principi come l'eleganza, la discrezione, l'affidabilità, la cortesia sembrano dissolte, quasi come neve al sole. Per questo ho deciso di creare un blog,

Sono Pasquale Trisorio, ho 23 anni (e pochissima esperienza, sto cercando di rimediare!) ed ho scritto 30 modi per Essere un Gentiluomo, in maniera simpatica e scherzosa, non voglio fare alcun moralismo e sono aperto a qualsiasi critica o opinione contraria.

Quindi, mettiti comodo, fai un bel respiro e prenditi del tempo per leggere questo vademecum del Gentiluomo moderno!

100 Modi per Essere un Gentiluomo: come ottenere la vera eleganza maschile

1. Sii orgoglioso del tuo aspetto fisico

Avere un aspetto curato, mostrare eleganza nel portamento o quantomeno dare una pervenza di classe nel proprio stile è un obbiettivo per qualsiasi uomo, di qualsiasi estrazione sociale o appartenenza.

2. Essere affidabile

"Cosa saranno mai 5 minuti di ritardo". No, è esattamente questo il punto, se non sei attendibile quando si tratta di un incontro, che sia per lavoro, per una cena galante poco importa. Bisogna onorare gli impegni e la parola data. Sempre. Tony Montana docet.

3. Sii un buon ascoltatore

Elucubrare argomenti filosofici relativi al post-Umanesimo sicuramente aiuterà nel conquistare una donna amante delle lettere e della sofìa. Ma probabilmente giungerà il momento nel quale toccherà a te (mi dispiace) sorbirti la recensione di un'importante film cecoslovacco con sottotitoli in tedesco relativo alla Guerra delle Margherite nell'ex URSS. Ascoltala, ma con rispetto della tua persona (e del tuo penzolante didimo).

4. Non tirar mai fuori... il tuo cellulare durante una cena o un incontro

Sei un gran cafone. Dico sul serio.

Ti sembra il caso di tirar fuori il telefonino per mostrare la foto delle tue entusiasmanti collezioni di capelli umani di personaggi storici? Eh no...questa regola vale anche se collezioni i peli pubici di Billy Preston.

5. Sii puntuale e rispetta sempre le scadenze

E' importante presentare un lavoro, una diapositiva o un progetto in tempo. Non ridurre le tue attività all'ultimo momento. Piuttosto muoviti in anticipo e non procrastinare.

6. Sii un amico leale, mantieni la parola data

Se il silenzio è d'oro allora la parola è un mattone scintillante di Musgravite. La parola è sacra, e l'onorabilità della stessa distingue un uomo maturo e diligente da un giullare della Corte francese. Non mettere mai un amico in posizioni scomode con affermazioni piccate o tendenziose. Gioca a mani pulite (o almeno dai l'impressione di farlo).

7. Cammina sul marciapiede

Se non ti interessa salvaguardare la tua salute va benissimo. Ma non puoi essere un gentiluomo se cammini nel bel mezzo della strada, con un'aria da gradasso ed un fare baldanzoso. Saresti solamente imbarazzante (potresti giustamente essere preso di mira dagli automobilisti) a meno che non hai una buona ragione per non farlo.

8. Piega la tua biancheria e pulisci la tua casa

E' vero, non sempre una sciattezza di fondo, un disordine di base è indice di una personalità scadente. Ma perché servire su un piatto d'argento la possibilità di "sparlare" della tua igiene e pulizia soltanto perché non hai voglia di piegare un pigiama o riporre un dentifricio al suo posto? Cosa ti costa essere un uomo ordinato? (Scherzo, tanta fatica, lo so).

9. Apri la portiera del Taxi per qualcuno, anche se è questo qualcuno è un uomo

La buona educazione non conosce sesso, religione o status sociale. Devi essere un gentiluomo, educato, elegante e composto prima di tutto per te stesso e secondariamente perché dal rispetto della propria persona è possibile anche trasmettere distinzione e buoni modi anche ad altre persone. Affinché il verbo delle buone maniere si diffonda sempre più anche nei fatti.

10. Stai in piedi quando Lei ti approccia o lascia il tavolo

Se sei a pranzo e la tua Lei si avvicina, quantomeno alza quel culo flaccido e rammollito ed assicurati (quantomeno) di farle capire che hai la facoltà psichica-fisica di alzarti, per prendere quello che vuoi.

Stando seduto l'impressione che trasmetti è quella di un tifoso da divano, che sorseggia la sua birrona gelata famigliare, senza che nessuno lo schiodi di lì. (Ci può anche stare eh, ma almeno non coinvolgere una donna in questo squallido teatrino).

11. In Camera da Letto sii sempre più generoso. Dai più di quanto ricevi

Non essere sempre egoista. Ti prego, smettila. E' giunta l'ora di far godere la tua compagna.

Dedicati a lei come una cozza fa con lo scoglio, e regalale qualche brivido emozionante, cambia la tua routine sessuale, spezza la monotonia di gesti meccanici e ripetitivi. Fantasia. E se ti manca, su Internet ce n'è a bizzeffe di materiale.

12. Non parlare mai del tuo stipendio. Mai. Non farà del bene a nessuno

Non ti farà sentire meglio se impari che stai guadagnando più di qualcun altro, invece aumenterà la tua frustrazione quando conoscerai che non stai guadagnando affatto più del tuo amico.

Inoltre è semplicemente scortese parlare di soldi.

13. Non incolpare MAI gli altri per i TUOI fallimenti. E non essere troppo crudele con te stesso

"I am only human after all" direbbe il cantante Rag'n'Bone, dopo tutto siamo soltanto degli esseri umani. Perché infilzare il coltello nella piaga per quel voto esiguo conseguito all'Università o per quella delusione in amore dove siamo stati responsabili al 90% del suo epilogo. Fin quando il sole risplende ogni giorno sulla nostra finestra abbiamo sempre tempo per "aggiustare il tiro".

14. Chiama o invia un messaggio per verificare che il tuo amico o la tua compagna sia tornato/a a casa sano/a e salvo/a.

La base di ogni rapporto è insita nella natura benevola, altruista ed attenta della stessa (parlo di relazioni normali, non tossiche). Prenditi cura della pianta e questa crescerà smisuratamente, trascurala con disinteresse e la vedrai appassire.

15. Trova del tempo per ciò che ha del valore per te

Potrei scrivere un poema qui. Mi soffermo e ti invito ad una riflessione: "Quando è stata l'ultima volta in cui ti sei sentito DAVVERO appagato in ciò che hai fatto?". Forse dovrai scavare indietro di mesi (o forse anni, fino alla tua adolescenza) per prendere consapevolezza di un'esistenza troppo frenetica e spasomidica e poca intensa e meritevole di essere vissuta. Ama te stesso.

16. Tieni l'ombrello sopra di Lei

Se hai paura di bagnare, insudiciare o schizzarti con dell'acqua, beh amico mio, non frequentare una donna. Che diamine, non vorrai mica dirmi che è più importante non bagnare il tuo bel visino che quello della fanciulla che ti sta accompagnando nell'uscita. Sii buono dai, metti da parte il tuo "sano egoismo" per argomenti più "concreti e sostanziosi".

17. Invitala a sedersi porgendo fuori la sedia

Praticamente è un requisito da Gentiluomo tanto se non più importante del punto numero 16.

Non solo ti vedrà come uno zerbino, ma anche come un cavalier serviente... scherzo, fallo perché quantomeno: avrai fatto qualcosa di "diverso" e si sentirà sorprendentemente speciale.

18. Sii gentile con te stesso, ama le salite faticose più delle agevoli discese

Le disgrazie, le sfortune, gli errori, le sciagure, capitano, sono capitate e capiteranno a qualsiasi uomo sulla faccia della Terra. Almeno se respiri, in tutti gli altri casi sarai fortunatamente libero da queste iatture.

19. Complimentala per qualcosa di più del suo mero aspetto fisico

Lo so che è una donna bellissima, formosa, con un fisico niente male ed un viso angelico. Ma se tutto ciò che ti viene in menta guardandola è: "'mmazza quanto sei bbbbbona", forse dovresti rivalutare la qualità delle tue interazioni con lei. O almeno nel caso in cui non fai altro che vederla come una bambola da esposizione.

20. Offrile la tua giacca quando fuori fa freddo

Non hai mai visto qualche film degli anni '60? Sarà capitata, come da prammatica, la scena in cui il giovanotto ribelle ed ingestibile, tutto a un tratto, mette da parte la sua rozza attitudine per donare, alla giovane fanciulla, in preda ad un raptus freudiano diventa un Principe di color Azzurro cangiante. Ecco potresti iniziare facendo lo stesso!

21. Invitala a Cena...ogni tanto eh!

Questo non è un manuale d'inzerbinamento accanito. Ma una semplice e lineare guida per trarre ispirazione in modi di fare ed atteggiamente positivi, per sé stessi e per gli altri. Ogni tanto invitala a cena (capisco le tue ragioni, economiche, fisiche o di svogliatezza nello spostarti), però tu hai voluto la bicicletta giusto, e allora pedala!

22. Accompagnala alla macchina, non lasciarla da sola

E' buona norma accompagnare la tua compagna, una tua amica o qualsiasi persona, magari di sera o quando è notte fonda a casa o alla sua macchina. Farlo non ti costerà nulla, ma ai suoi occhi avrà tutt'altro valore. Non lasciarla/o sola/o!

23. Permettile di ordinare per prima, ma non insistere troppo se non ne ha voglia

I limiti tra il garbo, la cortesia e l'insistenza. Non valicate questo sottile confine, mantenetevi sempre autorevoli e mai autoritari, persuadenti ma mai demandanti.

24. Pensa a tutte le scadenze

Un Gentiluomo non può avere dei pagamenti in sospeso, o ancor peggio un conto, o almeno non perennemente in rosso. Impegna ad effettuare dei minuziosi calcoli, precisi e scrupolosi su tutti i pagamenti e le scadenze da rispettare. In tal caso sarai più apprezzato da tutti e meno etichettatto come lo spilorcio di turno.

25. Spediscile una lettera o dei fiori, così senza motivo

Come ti sentiresti a ricevere come buono regalo un mese di abbonamento al tuo canale di riferimento per le partite di calcio. O ad avere vinto un Gratta e Vinci di 50 euro? Le stesse "emozioni" le proverà la tua compagna nel ricevere un bel bouquet di fiori!

26. Mai smettere di imparare. Non atteggiarti da saputello, risulteresti odioso

L'impressione trasmesse da coloro i quali dimostrano (o almeno ostentano una ferma convinzione) di sapere sempre tutto su tutto è quella di un sermone anziano, rude e gretto, che si erge su un monte, costruito in totale autonomia sulla sabbia delle proprie basilari e nozionistiche conoscenze. Occhi curiosi ed orecchie come antenne sono sempre un sintomo di un uomo all'interminabile ricerca della saggezza.

27. Rispetta i suoi spazi

Vuole andare a ballare con le amiche. Va bene. Vuole uscire per comprare dei nuovi indumenti. Ci mancherebbe. Vuole andare al mare con...ok! Rispetta sempre qualsiasi sua scelta, ma fai valere con fermezza anche le tue. L'amore è un gioco di equilibri sottilissimi, che deve valere per entrambi.

28. Presta sempre attenzione durante una conversazione

"Stavamo parlando di quanto sia importante una connessione neuronale durante il processo di apprendimento... vero, Gianmarco?!?". Nel frattempo un tuo amico ti tira una scazzottata mega-galattica per svegliarti dal tepore di una mattinata scolastica di biologia. E tu rispondevi: "Certo, professoressa, importantissima!". Non siamo più a scuola, sveglia!

29. Imposta i tuoi standard e valori, etici e morali su alte frequenze

Non permettere a nessuno di sorpassare i limiti che tu stesso hai deciso di porre nella tua vita. E' importante però pattuire una scaletta di obblighi e doveri per il reciproco rispetto ed il vivere di comune accordo. Se questi vengono meno, alza i tacchi e punta altrove. Mai mettere in discussione i propri principi, non importa quanto sia alto il prezzo o lo scotto da pagare.

30. Mantieni sempre la porta aperta per chiunque

Secondo un assunto logico-esperienziale molto semplice, è sempre meglio avere un amico piuttosto che un amico. Ora, non costa molto, ma tenere la porta aperta, per facilitare il passaggio di un'altra persona, o comunque mantenerla è segno di buona educazione e civiltà (questo ormai, quasi sconosciuta).

Spero che questi 30 consigli su come essere un Gentiluomo moderno ti siano stati utili, mi raccomando passa dalla pagina Il Gentiluomo, per altri consigli e spunti per essere ed apparire un galante individuo.

