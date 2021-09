SNAI – Europa League: Napoli e Lazio da «1» fisso nella doppia sfida a Mosca

29 settembre 2021 a

(Milano 29 settembre 2021) - Le due italiane nettamente favorite nel secondo turno, contro Spartak e Lokomotiv: la vittoria della squadra di Spalletti è a 1,24; il riscatto biancoceleste, dopo l'avvio negativo in Turchia, si gioca a 1,35. Malgrado il debutto senza vittorie, entrambe restano le maggiori candidate al primato nei rispettivi gironi.

Milano, 29 settembre 2021 – Dopo un primo turno senza vittorie, Napoli e Lazio si ripresentano domani in Europa League con tutti i favori del pronostico, nella doppia sfida alle squadre di Mosca, lo Spartak e il Lokomotiv. I tre punti del Napoli nel match interno contro lo Spartak sono ritenuti talmente probabili dagli analisti SNAI da non superare quota 1,24. I russi, caduti in casa nel debutto contro il Legia Varsavia, vanno a caccia di un'impresa che pagherebbe 11 volte la scommessa. Complicata anche la strada del pareggio, dato a 6,25. Il 2-2 di Leicester ha confermato la vitalità dell'attacco del Napoli e la forma di Osimhen, autore di una doppietta. Al netto delle scelte di Spalletti e delle ipotesi di turn over offensivo, il nigeriano è il bomber più probabile della partita, a 1,80, seguito a ruota da Lozano e Insigne a 2,00.

Ciro-gol - Uscita sconfitta dal terreno del Galatasaray per un incredibile black out di Strakosha, la Lazio deve trovare il successo contro il Lokomotiv. Compito alla portata, visto che il segno «1» si gioca a 1,35, mentre il «2» degli ospiti vola a 8,00. Tutto sommato promettente il debutto del Lokomotiv, capace di agguantare il pareggio con il Marsiglia con un gol segnato nel finale in inferiorità numerica. Un'altra «X» sul suo cammino vale 5 volte la posta. Benché non abbia segnato, Immobile ha giocato domenica scorsa un derby da protagonista. Probabile che all'inizio riposi in panchina, in ogni caso è ancora lui il maggiore candidato al gol, a 1,75, con Muriqi che segue a 2,75.

Napoli a quota trionfo - Il pareggio al primo turno non ha cambiato le prospettive del Napoli, che nel pronostico SNAI rimane in cima alla lista delle favorite per il trionfo finale, dato a 12, in coabitazione con il duo britannico Leicester e West Ham. Va giù invece la Lazio, che dopo lo stop al primo turno passa dal quarto gradino al settimo, con la quota che si alza da 18 a 25. La formula varata quest'anno dà la sicurezza della qualificazione solo alle prime classificate, con le seconde obbligate agli spareggi. In questa ottica, le due italiane riscuotono ampia fiducia: il Napoli, a 1,80, è favorito sul Leicester, dato a 2,65; la Lazio resta avanti malgrado la partenza ad handicap: il primato nel gruppo è a 2,45, il Marsiglia segue a 3,25, il Galatasaray è a 3,50.

