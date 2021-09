29 settembre 2021 a

Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Il coraggio delle proprie idee. Grazie Ferzan Ozpetek per aver preso posizione in un momento così decisivo per la nostra città. È ora di cambiare Roma sul serio e di dimostrare che è governabile, con Carlo Calenda". Così Luciano Nobili di Iv sul sostegno del regista al leader di Azione.