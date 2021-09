Recovery: Draghi a investitori esteri, 'governo non ha mancato nessun appuntamento'

29 settembre 2021 a

Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Questo governo non ha finora mancato una sola data per gli appuntamenti" e c'è "credibilità per quanto concerne l'esecuzione dell'accordo sottoscritto insieme alla commissione Ue per il Pnrr. E direi" che il governo "ha tutta intenzione di mantenere questa credibilità". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

"Non ci si immagini che si possono rinviare le cose. Questo è un punto costitutivo del governo. E agli investitori stranieri -aggiunge Draghi rispondendo a una domanda in conferenza stampa - direi che i numeri degli investimenti dimostrano che c'è un aumento di fiducia nel Paese, nei confronti del Paese e anche all'interno del Paese".