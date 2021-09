Milano, due operai morti in deposito di azoto dell'Humanitas

29 settembre 2021 a

Milano, 28 set. (Adnkronos) - Due operai sono stati trovati senza vita in un deposito di azoto all'interno dell'Università Humanitas, a Pieve Emanuele (Milano), in via Levi Montalcini. J.S, 42 anni, e E.Z., 46 anni, un italiano e un indiano, sarebbero morti per intossicazione. All'accertamento delle cause dell'incidente sul lavoro sta lavorando la squadra ad hoc della procura di Milano, coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano. L'ipotesi di reato nell'inchiesta aperta dalla procura è omicidio colposo a carico di ignoti.

I carabinieri con Ats di Milano stanno ricostruendo la dinamica dell'infortunio mortale e verificando la corretta applicazione delle misure di sicurezza. Secondo i primi accertamenti della polizia locale e carabinieri, "mentre stavano ricaricando una cisterna di azoto liquido, usato nei laboratori dell'università e per alimentare l'impianto antincendio, per cause tutt'ora in corso di accertamento, sono stati investiti da una perdita di gas" che non gli ha lasciato scampo.

"Humanitas esprime profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle due vittime del grave incidente di stamane. Humanitas si è messa immediatamente a disposizione delle autorità per contribuire a chiarire la dinamica di quanto accaduto". Lo comunica l'ospedale in una nota. L'incidente, si spiega, "è avvenuto durante il rifornimento dell'impianto della società specializzata nella fornitura di gas azoto per attività di ricerca".

''Sol è profondamente colpita e addolorata per il tragico incidente che è costato la vita a due dipendenti della ditta Autotrasporti Pé di Costa Volpino (BG), che aveva l'incarico di effettuare le operazioni di trasporto e rifornimento di azoto liquido nel serbatoio presso l'Istituto Humanitas di Rozzano'' precisa la stessa azienda Sol, dopo che si era diffusa la notizia che i dipendenti deceduti fossero suoi.

''Sol -si sottolinea in una nota- è vicina alle famiglie delle due vittime e collabora con le autorità nelle indagini mirate a chiarire la dinamica e le cause di questo tragico incidente. La ditta Autotrasporti Pé, specializzata in trasporti criogenici, dotata di certificazioni specifiche, collabora con Sol da diversi anni. Al momento ogni ipotesi circa le possibili cause del tragico incidente appare prematura, in attesa delle verifiche tecniche e delle indagini in corso, per le quali Sol rimane a completa disposizione delle autorità''.