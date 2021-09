Mec Shopping, i prezzi più competitivi delle eccellenze fashion con reso gratuito

29 settembre 2021 a

Milano, 29 settembre 2021.

Il piacere di indossare i capi dei migliori marchi dell'ambito fashion diventa finalmente un'esperienza d'acquisto online conveniente e orientata alla massima soddisfazione del cliente. Sono infatti disponibili migliaia di prodotti, che spaziano dalle giacche ai cappotti, dai pantaloni alle camicie, passando per t-shirt, gonne,

I brand fanno parte delle eccellenze del settore, come ad esempio Nike, Inblu, Puma, Adidas, Tommy Hilfiger, Enrico Coveri, Timberland, New Balance, Wampum.

All'abbigliamento sportivo è riservata un'intera sezione (di cui fanno parte

Ma la competitività della proposta viene declinata con ulteriori vantaggi che impreziosiscono l'attività di shopping, come il reso gratuito, spedizione a costo zero per ordini di oltre 50 euro e persino uno sconto del 10% per gli iscritti alla newsletter.

La conferma dell'impegno speso ogni giorno per la soddisfazione del cliente arriva dalle recensioniverificate da Feedaty e dal Certificato Netcomm, che rivela trasparenza e qualità in ogni acquisto.

Attestati resi possibili anche da un customer care attivo 24 ore su 24, ogni giorno (fruibile anche telefonicamente). Oltre all'autorevolezza di chi può vantare un'esperienza ventennale nell'ambito dell'abbigliamento, Mec Shopping propone sistemi di pagamento sicuri, tra cui PayPal, mentre la spedizione e gestione dell'ordine avviene in 2-4 giorni lavorativi.

Vuoi approfittare dei top brand e delle ultime collezioni del mondo fashion a prezzi tra i più competitivi del mercato? Visita www.mecshopping.it e iscriviti subito alla newsletter: avrai diritto a uno sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto.

