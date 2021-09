Libri: uscito “Io ho scelto di farcela”, i consigli di Cristian Trio per aspiranti giovani imprenditori (e non solo)

29 settembre 2021 a

(Adnkronos) - 29 settembre 2021-Spesso si sente dire che “L'Italia non è un Paese per giovani”. Ma forse ai giovani mancano esempi positivi di coetanei che ce l'hanno fatta, che possano essere un riferimento ed uno stimolo per imporsi in una realtà in cui spesso le istituzioni girano le spalle alle nuove generazioni ed è difficile trovare la forza in sé stessi per ritagliarsi un proprio spazio in un contesto in cui – soprattutto in ambito lavorativo – si privilegia l'esperienza di chi ha parecchie primavere alle spalle.

È questo invece l'obiettivo che si pone Cristian Trio, autore del libro “Io ho scelto di farcela. The Real Game ChangeR”, opera prima edita da Bruno Editore.

Si tratta di un libro autobiografico in cui si racconta la vita di Cristian che, da bambino insicuro cresciuto in un contesto familiare lontano da quello della “famiglia perfetta”, è riuscito ad affermarsi a soli 29 anni come giovane imprenditore di successo in uno dei settori – quello immobiliare – dove la giovane età è vista come una debolezza.

Tutto questo lavorando su sé stesso e grazie ad una serie di scelte, spesso difficili, che gli hanno permesso di superare le proprie insicurezze e aumentare la stima e la consapevolezza nelle sue qualità.

Perché come dice l'autore: “se sei tu il primo a non credere in te stesso, perché dovrebbero farlo gli altri?”.

Ripercorrendo la sua vita, Cristian mette in evidenza come spesso le persone si limitino da sole senza capire che hanno la possibilità di fare delle scelte che incidano profondamente sul proprio futuro.

Uscire dal determinismo e assumersi l'impegno di trovare strategie per perseguire i propri obiettivi, darsi delle regole, concedersi dei premi ma non accontentarsi mai, migliorarsi, questa la ricetta a cui l'autore arriva alla conclusione di un lungo percorso introspettivo.

“Il libro è la storia delle mie scelte e dello scenario in cui si sono realizzate. Dalla scelta della scuola elementare a quella di sospendere l'Università per buttarmi direttamente nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria” afferma Cristian Trio. “Da quella di realizzare appena diciottenne la prima operazione immobiliare, a quella di lavorare sul proprio fisico e quindi sulla propria autostima. La scelta di costruirmi una mia famiglia, e non intendo una famiglia “di sangue”. Di credere e investire su me stesso. La scelta di scegliere ogni qualvolta sia possibile farlo e, come si vedrà sfogliando le pagine di questo libro, le occasioni per scegliere sono spesso più numerose di quanto normalmente si immagini”.

Perché ogni momento è buono per dettare le proprie regole ed affermarsi realmente come “Game Changer”.

Il libro è disponibile da oggi su Amazon

L'AUTORE

Cristian Trio, classe 1992, con grande impegno e volontà di riscatto ha superato molti ostacoli nella sua esistenza, sin dalla giovanissima età. È dotato di una spiccata attitudine per gli affari. A soli 18 anni ha esordito nel mercato immobiliare senza neppure investire un euro ottenendo grandissimi risultati. Il Real Estate è sempre stata la sua passione, si è speso come coach e formatore e nel corso degli anni ha fondato molteplici società che si occupano di flipping immobiliare. Innovatore e visionario, è un investitore poliedrico, dal settore della tecnologia alla ristorazione ed è sempre alla ricerca di nuove opportunità di business. Le società di cui è a capo fatturano complessivamente 18 milioni di euro. Cristian non si ferma mai e ogni giorno sceglie chi vuole essere come persona e come manager, aiutando chi gli sta intorno a raggiungere i propri obiettivi, con grande generosità:

L'EDITORE

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la Bruno Editore, la casa editrice fondata da lui e da Viviana Grunert. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 600 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: