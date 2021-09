Infortuni: Spada (Assolombarda), 'sicurezza diventi tema culturale e pervasivo'

29 settembre 2021 a

Milano, 29 set. (Adnkronos) - “Quello della sicurezza sul lavoro non è e non può essere solo un contesto operativo, che riguarda adempimenti o adeguatezza alle norme, ma deve essere un tema culturale e sociale diffuso". E' quanto afferma in una nota Alessandro Spada, presidente di Assolombarda.

"Per noi la sicurezza sul lavoro è parte della sostenibilità, intesa come architettura profonda del nostro ecosistema. Il lavoro è sostenibile nella misura in cui gli elementi economici sono paralleli e indistinguibili da quelli sociali, legati alla dignità, alla sicurezza, all'etica del lavoro", aggiunge.

E ancora: "I tragici avvenimenti sconvolgono e lasciano profondi segni. Ma dobbiamo renderci conto che la partita è di tutti e la sfida comune: continuare a fare, della cultura della sicurezza sul lavoro, l'elemento abilitante, pervasivo e trasversale, a ogni livello e su ogni tavolo. Noi - aggiunge - siamo in prima linea per ragionare in questi termini e contribuire a una cultura della sicurezza che abbia al centro i lavoratori, la loro salvaguardia, il loro lavoro. Per questo, più che alimentare pregiudiziali divisioni, vorremmo che la sicurezza diventasse un ulteriore collante sulla strada della sostenibilità, della ripresa, della vita democratica del nostro Paese”.