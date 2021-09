29 settembre 2021 a

Roma, 29 set. (Adnkronos) - La Lega in Consiglio dei ministri non ha partecipato al voto sulla "proroga in tema di referendum". E' quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo presenti alla riunione. La proroga dei termini era stata chiesta dai promotori del referendum della cannabis per avere il tempo necessario per raccogliere le firme previste dalla legge.