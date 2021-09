Global Blue e Ischia is More: un workshop per attrarre un turismo di qualità

29 settembre 2021 a

(Ischia, 29 settembre 2021) - • Dopo un inevitabile calo legato alla pandemia, il Tax Free Shopping in Italia ha evidenziato una ripresa nel trimestre estivo che va da giugno ad agosto;

• Da giugno ad agosto 2021 il Tax Free Shopping nelle principali mete di villeggiatura italiane ha visto protagoniste nuove nazionalità: americani (44%), arabi (11%) e russi (11%);

• Nei tre mesi estivi da giugno ad agosto lo scontrino medio delle regioni Campania e Sicilia ha registrato un +73%sul 2019;

Ischia, 29 settembre 2021- Attrarre il turista extra UE alto spendente attraverso la leva dello shopping. Questo il tema del workshop “Turismo e retail connubio strategico per il rilancio di una destinazione”, organizzato da Global Blue - società leader nel settore del Tax Free Shopping – e da Ischia is More, un consorzio di imprenditori che ha scommesso sull'isola puntando ad un turismo di qualità in un'ottica di destagionalizzazione.

Con la moderazione del giornalista de La Repubblica Pasquale Raicaldo, molteplici sono stati i panel di confronto. Sulle prospettive turistiche del sistema Italia e sul ruolo di Ischia, hanno dialogato tra loro Giorgio Palmucci - Presidente ENIT – e Stefano Rizzi, Country Manager Global Blue Italia. Il focus sulla sinergia tra retail e turismo nel rilancio di una destinazione ha visto protagonisti Marco Malacrida - Direttore STR Italia - e Antonella Bertossi, Partner Relationship & Marketing Manager Global Blue Italia. Infine una tavola rotonda su Ischia e le opportunità di crescita con: Michele Sambaldi, Presidente Ischia is More; Antonio De Matteis, CEO Kiton; Marco Inzerillo, Owner Inzerillo.it e Presidente HISTORES; Pietro Scaglione, Delegato Ischia is More.

Partendo dai dati dell'ultima stagione estiva, si è ragionato sulle potenzialità di Ischia e sulle capacità di accogliere un turismo internazionale attento all'offerta retail dell'isola. A tal proposito Giorgio Palmucci ha dichiarato: “Dopo l'annus horribilis 2020, la stagione estiva 2021 ha premiato mete quali mare, montagna e laghi. Siamo positivi sul futuro, giacché abbiamo riscontrato un continuo aumento delle prenotazioni sia per settembre sia per ottobre. Certo, ad essere penalizzati sono stati ancora quei luoghi dal forte turismo extra UE come le città d'arte: il crollo delle rotte internazionali ha avuto qui un impatto devastante, con la perdita del 90% dei russi e del 100% dei cinesi. Il ritorno ai valori prepandemia? Molti analisti fissano l'obiettivo al 2023, ma sono più fiducioso: il buon andamento della campagna vaccinale e gli investimenti di molti operatori potrebbero anticipare il turning point del turismo. Anche perché l'Italia rimane una delle mete più ambite per gli stranieri: la prima per gli americani, che potranno ora tornare a farci visita in maniera più semplice. Bisogna però lavorare per la crescita di un turismo a valore, puntando sulla destagionalizzazione, perché il nostro Paese ha una ricca offerta che deve essere usufruita durante tutto l'anno. La luce in fondo al tunnel non è così lontana”.

Meno sensibile alla sensibile ripresa del turismo estivo è stato, ancora una volta, il settore del tax free shopping: i limiti nello spostamento per i viaggiatori extra UE, infatti, hanno determinato risultati ancora lontani dai livelli pre-Covid. Lo ha sottolineato Stefano Rizzi durante il suo intervento: “Il Tax Free Shopping ha registrato un calo del fatturato del -95% da inizio pandemia. Un risultato negativo che dimostra come il comparto del turismo, che prima del Covid valeva il 13% del Pil, sia stato uno dei più colpiti dai limiti imposti dalle istituzioni. Per favorire la ripartenza del settore bisogna allora saper coniugare sicurezza e attrattività. Su quest'ultimo aspetto una proposta che avanziamo è la revisione al ribasso della soglia per usufruire dei servizi Tax Free, in Italia la più alta d'Europa. Se vogliamo che il turista internazionale scelga l'Italia quale meta di viaggio e dei propri acquisti, infatti, questa è l'unica strada da perseguire. In Europa la stessa soglia è o inferiore o inesistente: il rischio quindi è che vengano scelti altri Paesi per pernottamenti più lunghi e per fare 1 Ospitato nella splendida cornice della Chiesa dell'Immacolata del Castello Aragonese di Ischia, grazie all'ospitalità di Nicola e Cristina Mattera, con il coinvolgimento e sostegno di partner locali come Teleischia, Carlo Banfi, Casa Vinicola D'Ambra, Casa vinicola Cenatiempo, VA.RA. Catering. shopping. A maggior ragione oggi che possiamo contare su un bacino nuovo, i cittadini UK ormai considerati extra UE: bisogna muoversi in fretta”.

Un focus sull'andamento del tax free shopping in Italia nel trimestre estivo giugno-agosto 2021 è stato offerto da Antonella Bertossi, Partner Relationship & Marketing Manager Global Blue Italia: “L'estate ha evidenziato una lieve ripresa del turismo internazionale in Italia e, in particolare, gli acquisti tax free registrati nel corso del trimestre giugnoagosto sono stati trainati da nuove nazionalità. I turisti americani, infatti, sono diventati il primo Paese con il 44% di peso sulle vendite totali in Italia (26% nel 2019), seguiti da quelli provenienti dai Paesi del Golfo che, dal 5% del 2019, arrivano all'11% del trimestre 2021 e dai russi all'11% in calo rispetto al 21% registrato nel 2019. Numeri incoraggianti anche per il Sud Italia con uno scontrino medio in aumento del 73% rispetto al medesimo trimestre del 2019 nelle regioni Campania e Sicilia. Sempre nel trimestre estivo la percentuale di Recovery in termini di Tax Free Shop ping ha visto la Campania raggiungere il 30% sul 2019 con un'ottima performance di Capri (34%) e Napoli ed Ischia (13%).”

“Ischia Is More e tutti i suoi soci fondatori sono stati onorati di aver potuto approfondire il tema del legame tra turismo di alta gamma e crescita del retail”. Afferma il presidente di Ischia Is More, Michele Sambaldi, “I dati riportati dai diversi interlocutori ci dimostrano come la capacità di attrarre turisti insieme a un'offerta retail di qualità possano essere un volano per la crescita di un territorio, di una destinazione. Abbiamo voluto dare il nostro contributo al dibattito per lo sviluppo economico di Ischia affrontando questi temi grazie agli interventi di esperti del settore, ma anche portando esempi di successo come il caso di Kiton o la rete di HISTORES. Vogliamo che questo sia solo un primo momento di riflessione che possa avviare un confronto più ampio e duraturo per la crescita di questa meravigliosa isola”.

Global Blue

Global Blue è precursore del concetto di Tax Free Shopping, che ha introdotto 40 anni fa. Attraverso la continua innovazione, svolge oggi un ruolo strategico come partner leader nel settore tecnologico e dei pagamenti, aumentando la capacità dei merchant di sfruttare la crescita del turismo internazionale.

Il Gruppo mette in connessione tutti gli stakeholders coinvolti nell'ecosistema dello shopping internazionale, fornendo supporto a:

● Oltre 29 milioni di turisti internazionali che possono vivere una shopping experience perfetta e completamente personalizzata, dando loro la possibilità di chiedere e ricevere – su acquisti idonei fatti all'estero - il rimborso dell'Iva nella propria valuta nazionale al miglior tasso di cambio;

● Più di 300.000 negozi, inclusi brand leader del lusso, a identificare le opportunità emergenti attraverso smart data e intelligence solutions, ad aumentare il numero di visite negli store grazie a strumenti di marketing data-driven e a far sì che il traffico così generato si trasformi in ricavi con il supporto di innovative tecnologie nei punti vendita;

● Oltre 50 acquirer, in circa 130.000 punti di contatto, a sfruttare i vantaggi del flusso delle maggiori entrate e a offrire ai negozianti e ai viaggiatori le soluzioni Dynamic Currency Conversion e Added-Value Payment;

● Autorità doganali e istituzioni in oltre 40 Stati per aumentare l'attrattività dei singoli Paesi e assicurare che le procedure di Tax Free Shopping siano sicure e in ottemperanza alle direttive vigenti.

Nell'esercizio chiuso il 31 marzo 2020, Global Blue ha gestito, a livello globale, 35 milioni di transazioni Tax Free Shopping per un valore complessivo di vendite in negozio pari a 18,5 miliardi di euro, e 31 milioni di transazioni attraverso i servizi Added-Value Payment per un valore di 4,4 miliardi di euro di vendite nei negozi.

Global Blue conta oltre 2.000 dipendenti nel mondo in più di 50 Paesi.

Ischia is More

Ischia Is More è una rete costituita da un consorzio di imprenditori appassionati che hanno unito le forze all'inizio della pandemia Covid-19. L'obiettivo dell'azienda è garantire la sostenibilità dell'isola e promuoverla come una destinazione poliedrica durante tutto l'anno. I soci fondatori sono nove, tra imprenditori, manager, tour operator e titolari di attività: Hotel Mezzatorre -