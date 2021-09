29 settembre 2021 a

Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Bene governo che sceglie di non disperdere la grande partecipazione che ha portato in pochi giorni centinaia di migliaia di persone, tanti giovani, a firmare per referendum cannabis, ancora una volta la Lega si è distinta per insensibilità democratica". Lo scrive Cecilia D'Elia del Pd su twitter.