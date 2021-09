A SMAU Milano la TLC Telecomunicazioni: fibra ottica, centralini cloud e soluzioni backup per i top business

29 settembre 2021 a

a

a

(Milano 29 settembre 2021) - La fibra ottica e i centralini cloud di TLC Telecomunicazioni a SMAU Milano 2021, tra i più importanti eventi del mondo business, il 12 e 13 ottobre al MiCo Fiera Milano

Milano 29 Settembre 2021. Il team di TLC Telecomunicazioni (

Oltre 50 workshop gratuiti per aggiornarsi sugli ultimi trend, eventi di networking per conoscere i protagonisti del cambiamento e dare vita a nuove partnership, un ricco programma di Smau Live Show dedicato a tanti settori business.

Una vetrina nazionale scelta anche dalla TLC Telecomunicazioni, azienda con sede a Formia, che si pone nel contesto italiano da competitor vincente.

TLC Telecomunicazioni è una compagnia telefonica nazionale che nasce nel 2005 dall'intuizione del fondatore, ed attuale CEO Giuseppe Del Prete, che punta tutto sulla personalizzazione dei servizi cliente per cliente e sull'assistenza.

Da realtà locale, negli anni è diventata un competitor sempre più importante dei player nazionali fino a specializzarsi in servizi per il top business, diventando uno dei leader italiani del settore.

Il motto di TLC è: "Non esistono situazioni impossibili, ma solo soluzioni straordinarie".

"A SMAU fiera dell'innovazione per eccellenza presentiamo prodotti e servizi innovativi per il top business. Presenteremo i nostri servizi di punta: fibra ottica dedicata a progetto, centralino cloud evoluto e sistemi di backup con ip continuity. Non esistono situazioni impossibili ma solo soluzioni straordinarie" afferma Giuseppe Del Prete, CEO di TLC Telecomunicazioni.

“Costruiamo letteralmente rete ottica cliente per cliente, scavando fisicamente la strada, siamo in grado di portare fibra ottica dedicata a progetto praticamente ovunque.

Completano la nostra offerta servizi evoluti di backup con o senza ip continuity, centralini cloud monosede o multisede, con focus particolare sullo smart working e sul lavoro in mobilità in generale”, conclude il Ceo Del Prete.

Per maggiori informazioni

Email:

Tel: 0771 321154

Responsabilità editoriale: TiLinko.it – Img Solutions srl