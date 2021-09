1NCE raccoglie 50 milioni di USD per l'espansione globale guidata da investitori, tra cui SoftBank e Deutsche Telekom

29 settembre 2021 a

- 1NCE utilizzerà i finanziamenti. pari a 50 milioni di USD, per accelerare la sua crescita negli Stati Uniti e in Asia

- Il capitale raccolto sarà utilizzato anche per sviluppare ulteriormente il software IoT cloud-based di livello superiore di 1NCE

- 1NCE assumerà i migliori talenti ed esperti del settore per dar impulso alla sua espansione

COLONIA, Germania, 29 settembre 2021 /PRNewswire/ -- Il carrier IoT 1NCE ha annunciato un finanziamento di 50 milioni di USD. Il capitale è fornito da investitori, tra cui Deutsche Telekom, SoftBank e altri. 1NCE offre connettività per dispositivi cellulari a un prezzo fisso in oltre 100 Paesi via 2G, 3G, 4G, 5G, NB-IoT e LTE-M. La sua piattaforma di connettività cloud-based include servizi IoT come l'impostazione plug-and-play e la gestione dei dispositivi.

1NCE utilizzerà il nuovo capitale per accelerare l'espansione internazionale e alimentare la crescita negli Stati Uniti e in Asia, sviluppare ulteriormente i propri servizi di piattaforma IoT cloud-based e reclutare talenti chiave per espandere le proprie capacità di prodotto al fine di semplificare lo sviluppo di soluzioni IoT basate su cellulari in tutto il mondo.

"Con SoftBank abbiamo acquisito un investitore che apporta competenze da investimenti in telecomunicazioni, servizi Internet, intelligenza artificiale, robotica intelligente, IoT e fornitori di tecnologie per l'energia pulita", ha sottolineato Alexander P. Sator, CEO e fondatore di 1NCE. "Siamo entusiasti di lavorare con loro per sfruttare le nuove opportunità in Asia e negli Stati Uniti che derivano da questa partecipazione".

L'offerta di 1NCE dà ai clienti gli strumenti per scalare e gestire in modo efficiente le loro implementazioni IoT, fornendo al contempo una struttura trasparente dei costi, permettendo così di far fronte alle sfide che troppo spesso ostacolano le implementazioni IoT di massa. La riduzione della complessità, dei tempi di implementazione e dei costi consente ai clienti di accelerare il time-to-market e portare avanti con successo la propria attività.

Deutsche Telekom è impegnata a investire in 1NCE. Il gigante delle telecomunicazioni figura tra gli investitori sin dalla fondazione dell'azienda nel 2017 e utilizza la tecnologia 1NCE per le proprie offerte IoT. L'investimento di SoftBank si espande sulla recente partnership strategica formalizzata tra SoftBank e Deutsche Telekom e offre una chiara opportunità di co-investimento nelle piattaforme di connettività globale incentrate sui clienti aziendali.

Timotheus Höttges, CEO di Deutsche Telekom, ha aggiunto: "1NCE ha già dimostrato il suo potenziale dirompente nel mercato IoT, e la sua crescita fino ad oggi ha sostenuto la sua rivendicazione di leadership nei servizi di connettività su base cellulare. In qualità di partner tecnologico sin dalla prima ora, siamo lieti di promuovere attivamente l'ulteriore crescita".

"1NCE è leader nel collegamento di milioni di sensori a larghezza di banda ridotta in tutto il mondo", ha spiegato Marcelo Claure, CEO, Softbank Group International e COO, SoftBank Group Corp. "L'utilizzo della loro tecnologia offre opportunità incredibili per le aziende del nostro portafoglio. Con il nostro investimento in 1NCE, aspiriamo ad accelerare la svolta della connettività sull'Internet of Things".

1NCE gestisce già 10 milioni di connessioni per oltre 7.000 clienti aziendali di tutto il mondo. I suoi servizi sono disponibili tramite vendite dirette e canali online. Inoltre, l'azienda è un partner tecnologico premium di Amazon Web Services con offerte esclusive per gli sviluppatori su AWS Marketplace.

Informazioni su 1NCE

1NCE GmbH è il primo carrier di rete IoT al mondo a offrire servizi di connettività rapidi, sicuri e affidabili a costi contenuti basati su una tariffa flat IoT. Ciò rende accessibili le applicazioni IoT, quali la manutenzione dei serbatoi, i sistemi di misurazione intelligenti o le applicazioni telematiche a bordo dei veicoli. La tariffa flat IoT 1NCE comprende 500 MB di volume di dati, 250 SMS e accesso gratuito alla piattaforma di gestione della connettività 1NCE tramite Internet e API. Per fornire il servizio, 1NCE collabora con Deutsche Telekom AG e i suoi partner in roaming, nonché con China Telecom Global Limited e supporta tutti gli standard comuni di comunicazione mobile (2G, 3G, 4G, 5G, NB-IoT, LTE-m). Oltre alle vendite dirette di connettività mobile IoT, 1NCE offre anche la sua tecnologia agli operatori di rete mobile attraverso una soluzione Platform-as-a-Service. La società con sede a Colonia offre la sua tariffa flat quasi in tutto il mondo. 1NCE è stata fondata nel 2017 insieme a Deutsche Telekom AG e ha 100 dipendenti a Colonia, Amburgo, Amsterdam, Londra, Roma, Parigi, Varsavia e Riga. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.1nce.com

