Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'in quarantena solo compagno banco? Non siamo in aereo' (2)

(Adnkronos) - Quarantena solo per il compagno di banco? "Qui entra in gioco la competenza medica - risponde Costarelli, anche dirigente del liceo Newton a Roma - Noi sosteniamo che l'azione eventuale di riduzione della quarantena debba essere abbinata allo screening attraverso i tamponi. La bolla senza screening non è una garanzia. Gli studenti si muovono. Ed è impensabile basarsi sul loro resoconto. A differenza di quanto pensa D'Amato, la scuola non è un aereo".

E guardando al post quarantena la presidente Anp Lazio solleva la questione medici di base: "manca l'informazione capillare. Alcuni ancora neanche sanno di dover fare il certificato di rientro a chi è andato in quarantena, dato che ormai la durata dell'isolamento è differenziata in base allo stato vaccinale. Così i ragazzi tornano in classe alla spicciolata, a me è capitato che prima di essere tutti presenti - conclude - siano state necessarie addirittura due settimane".

di Roberta Lanzara