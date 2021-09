Sanità: Conte, 'criticità in Lombardia, ripensare sistema'

28 settembre 2021 a

Milano, 28 set. (Adnkronos) - Nel campo della sanità "occorre ripensare il rapporto pubblico-privato, perché sia un rapporto di partenariato sì, ma molto più virtuoso di quello che è stato sin qui. Dobbiamo puntare molto sulla medicina di prossimità. Il fatto di averla trascurata ci ha fatto molto male". Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a margine di un incontro con i consiglieri regionali del movimento a Milano. "Sicuramente la politica sanitaria perseguita sin qui in Lombardia ha rivelato delle criticità. Io penso che dalla pandemia che abbiamo vissuto dobbiamo trarre delle lezioni", ha spiegato.

"Non voglio far polemiche, ma è evidente che un modello di sanità che qui si è realizzato e perseguito in modo così mirato e determinato non ha funzionato e non ha dato i frutti che ci si riprometteva di avere", ha continuato Conte. "Poi possiamo puntare sulla telemedicina, ma la medicina di prossimità, assistenza e cure domiciliari sono fondamentali per offrire una qualità di prestazioni sanitarie e di assistenza davvero efficaci a tutti i cittadini lombardi".