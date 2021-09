Online Sim: la piattaforma d'investimento che piace ai Millennials

28 settembre 2021 a

Milano, 28 Settembre 2021. Nell'ultimo periodo vi sarà senz'altro capitato di sentir parlare di Online Sim, la piattaforma d'investimento che punta sull'innovazione e sulla flessibilità per riuscire ad assecondare le esigenze di una clientela sempre più sfaccettata e anche attenta alla digital transformation. Online Sim si rivolge a tutti: dal grande investitore al piccolo risparmiatore, in quanto offre molteplici prodotti, personalizzabili e adattabili. Permette dunque di ottenere un piano su misura, per gestire i propri risparmi al meglio e farli fruttare in base alle proprie aspettative e preferenze.

Millennials: una generazione che sfrutta la tecnologia per investire e gestire il denaro

I nati tra il 1980 ed il 1994 risultano essere in gran parte degli ottimi risparmiatori. La crisi economica prima e quella sanitaria più recente hanno spinto gli under 40 alla cautela e alla ricerca di Piani di Accumulo che rappresentassero una garanzia extra per il futuro. Ma cosa cercano nello specifico i Millennials? Perché proprio Online Sim sta riscuotendo tanto successo tra questa generazione? Scopriamolo insieme.

I Millennials sono investitori del tutto differenti rispetto alle generazioni precedenti, in quanto sono stati i principali attori di quella digital transformation che ha di fatto rivoluzionato tutti i settori, compreso quello finanziario. È proprio per tale ragione che Online Sim è diventato un punto di riferimento per tale questa generazione. La piattaforma d'investimento punta su strumenti di ultima generazione per riuscire ad assecondare le esigenze dei clienti, come i Robo Advisor ed i Portafogli modello.

I Robo Advisor sono tra gli strumenti messi in campo da Online Sim, si tratta di veri e propri consulenti virtuali in grado di sviluppare soluzioni su misura grazie all'utilizzo di algoritmi matematici utili ad assecondare le esigenze dei Millennials. Questi risparmiatori hanno d'altronde piena fiducia nelle moderne tecnologie e spesso le preferiscono ai consulenti in carne ed ossa, sebbene in alcuni casi non disdegnino un modello ibrido fatto da entrambe le componenti.

Online Sim ha trovato il giusto compromesso tra soluzioni all'avanguardia e supporto tradizionale al cliente, in modo da poter assecondare tutta la clientela.

Piani di Accumulo e Portafogli modello

Per quanto riguarda gli investimenti, i PAC (Piani di Accumulo) ed i Portafogli modello sono gli strumenti preferiti dai Millennials.

