Milano: saltano su volante polizia e postano video, un arresto e due denunciati

Milano, 28 set. (Adnkronos) - Hanno saltato su una volante della polizia, danneggiandola, per fare un video da postare sui social. Un ragazzo di 23 anni, cittadino italiano, è stato arrestato a Milano per il danneggiamento dell'auto, mentre sono stati denunciati un 16enne ecuadoriano e un brasiliano di 21 anni, che è scappato. Mentre stavano concludendo un intervento in zona Bicocca, gli agenti della volante sono stati avvisati da alcuni cittadini che la loro vettura di servizio era stata vandalizzata da tre ragazzi.

Gli agenti, con l'ausilio di altre due volanti immediatamente intervenute, sono riusciti a bloccare due ragazzi che avevano già condiviso i video sui propri profili social.