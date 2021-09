Milano: Humanitas, cordoglio per due vittime, a disposizione autorità per chiarire dinamica

28 settembre 2021 a

Milano, 28 set. (Adnkronos) - "Humanitas esprime profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle due vittime del grave incidente di stamane. Humanitas si è messa immediatamente a disposizione delle autorità per contribuire a chiarire la dinamica di quanto accaduto". Lo comunica l'ospedale in una nota, dopo che due operai sono morti in un deposito di azoto all'interno dell'Università Humanitas a Pieve Emanuele, in provincia di Milano. L'incidente, si spiega, "è avvenuto durante il rifornimento dell'impianto della società specializzata nella fornitura di gas azoto per attività di ricerca".