Milano: Assolombarda incontra candidati sindaco, focus su Pnrr, lavoro e fisco

Milano, 28 set. (Adnkronos) - Promuovere una cultura organizzativa e del lavoro e l'efficienza della relazione tra impresa e pubblica amministrazione attraverso un approccio 'citizen care'. Sono le priorità presentate delle imprese di Assolombarda ai candidati sindaco del Comune di Milano e della città metropolitana. Nella sede milanese dell'associazione, Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, e alcuni imprenditori hanno ricevuto i candidati Luca Bernardo, Layla Pavone, Giuseppe Sala. “Dobbiamo riportare 'Milano a fare Milano' - ha dichiarato Spada- a cominciare dai suoi punti di forza: la sua posizione geografica, in qualità di crocevia d'Italia e d'Europa, e la sua dimensione metropolitana, che concentra uno straordinario unicum di imprese appartenenti a tutti i settori merceologici".

Così "aiutiamo Milano a essere attrattiva e competitiva. Ora abbiamo davanti la grande responsabilità di decidere come ‘mettere a terra' gli obiettivi e le risorse del Pnrr, la cui efficacia è correlata alla capacità che avremo di rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato. Una sinergia che oggi è ancora più strategica se pensiamo che il prossimo mandato coincide con la deadline del Pnrr". Per questo, ha continuato, "proponiamo al futuro sindaco un confronto permanente in Assolombarda per indirizzare i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sviluppare progetti condivisi, far convergere in Comune le proposte delle aziende a favore dello sviluppo di Milano. Non possiamo fallire”.

Spada e i candidati sindaco hanno affrontato i temi del Pnrr, delle Olimpiadi invernali e del Tribunale Unico dei Brevetti. In particolare la digitalizzazione e la semplificazione burocratica, previste dal Pnrr, "devono portare a una radicale e permanente modernizzazione della macchina amministrativa comunale che riguardi anche le attività ordinarie nei confronti delle imprese", si spiega da Assolombarda. Per raggiungere questo obiettivo, le imprese chiedono un interlocutore di riferimento di supporto alle imprese, il rispetto dei tempi dei procedimenti, la stabilità delle norme, in ambito urbanistico ma anche energetico e dell'edilizia e regole comunali e regionali coordinate e coerenti.