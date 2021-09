Milano: Assolombarda incontra candidati sindaco, focus su Pnrr, lavoro e fisco (2)

28 settembre 2021 a

(Adnkronos) - Inoltre Assolombarda chiede di mettere al centro la formazione, la cultura di impresa e la dimensione del fare per colmare il disallineamento tra chi cerca lavoro e chi cerca lavoratori. Su questo fronte, si spiega, "è necessario rafforzare la collaborazione pubblico-privato per promuovere la formazione tecnica e le discipline scientifiche, attraverso campagne di sensibilizzazione. Un'altra proposta, rivolta all'amministrazione pubblica e alle parti sociali, è quella di sottoscrivere un patto per il lavoro che metta al centro la formazione continua per garantire l'occupabilità delle persone e che valorizzi anche gli operatori privati.

Per l'associazione è poi fondamentale lavorare a un piano integrato per la mobilità sostenibile, che guardi alla dimensione metropolitana di Milano e all'evoluzione della città in chiave smart, tenendo conto dei cambiamenti portati dalla pandemia. È dunque "fondamentale favorire l'intermodalità e la capillarità delle infrastrutture, servendo le aree meno centrali e garantendo sicurezza e continuità dei percorsi, soprattutto stradali".

Infine rispetto alla fiscalità locale, la priorità riguarda la Tari. La richiesta delle imprese è quella di detassare tutte le aree industriali, compresi i magazzini di materie prime, semilavorati e prodotti finiti. E di posticipare i termini per segnalare le aree detassabili, che a luglio il Comune aveva fissato al 30 settembre.