Lombardia: Conte, 'attenzione a tutti i territori, serve nuovo corso'

Milano, 28 set. (Adnkronos) - "Bisogna prestare attenzione a tutto il territorio lombardo, Milano, i capoluoghi di provincia, alle valli sperdute che si sentono abbandonate, le aree interne e le campagne. Ci sono tanti Sud anche al Nord, i divari e le diseguaglianze territoriali si avvertono anche al Nord. Ecco perché una politica attenta deve preparare per tempo un rinnovamento". Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a margine di un incontro a Milano con i consiglieri regionali del movimento. "Siamo qui con i consiglieri regionali anche per discutere anche di un nuovo corso per offrire una proposta politica che vogliamo iniziare a costruire passo dopo passo con i cittadini lombardi, anche in vista del rinnovamento del Consiglio regionale", ha continuato.

Il M5S, ha spiegato, "ha nel suo dna l'affermazione della piena legalità in ogni azione politica. Non ci può essere la gestione della res publica senza costantemente affermare il principio di legalità e il contrasto a qualsiasi forma di corruzione, infiltrazione mafiosa. Il M5S sarà al mille per mille anche nel nuovo corso ancora più garante dell'etica pubblica".