Imbio collabora con MEDICAL-NOTE per ampliare l'offerta di strumenti di analisi delle immagini ai medici di tutta Italia

MINNEAPOLIS, 28 settembre 2021 /PRNewswire/ -- Imbio, fornitore di intelligenza artificiale (IA) per l'imaging medico per le malattie polmonari e cardiotoraciche croniche, e MEDICAL-NOTE, una società di applicazioni e software per la gestione delle procedure chirurgiche e la comunicazione con team multidisciplinari, hanno annunciato una partnership per ampliare l'accesso alle tecnologie IA di Imbio in tutta Italia. La partnership fornirà preziosi dati quantitativi di imaging a chirurghi, pneumologi, radiologi e ai loro pazienti direttamente attraverso le applicazioni di MEDICAL-NOTE.

La tecnologia Imbio fornisce un'analisi dell'imaging quantitativa e personalizzata per i pazienti affetti da malattie acute e croniche. Questa tecnologia completamente automatizzata trasforma gli studi di tomografia computerizzata sul torace in ricche mappe visive dei polmoni del paziente, con report che forniscono dati dettagliati sul tipo e sull'entità delle anomalie riscontrate nelle immagini. Gli algoritmi Imbio supportano diverse iniziative cliniche come lo screening del cancro al polmone, l'abbandono del tabagismo, la pianificazione chirurgica e i programmi di gestione dell'embolia polmonare, e possono essere utilizzati in studi clinici e nella ricerca universitaria per numerose malattie.

"Imbio è entusiasta di intraprendere questo percorso con MEDICAL-NOTE per ampliare non solo la nostra distribuzione, ma anche per integrare i risultati del nostro algoritmo attraverso la loro applicazione LUNG-NOTE. Insieme possiamo aiutare i medici a utilizzare le numerose informazioni quantitative ottenute dalle immagini diagnostiche del torace dei pazienti per le patologie polmonari al fine di guidare in ultima analisi un processo decisionale utile per curare al meglio i pazienti", ha dichiarato Dave Hannes, CEO di Imbio.

MEDICAL-NOTE semplifica le attività quotidiane dei chirurghi, ottimizza la pianificazione pre-operatoria e riduce al minimo le complicazioni attraverso le soluzioni digitali. LUNG-NOTE inizialmente metterà a disposizione Lung Density Analysis™ (LDA) e Lung Texture Analysis™ (LTA) di Imbio, consentendo ai medici di visualizzare rapidamente i polmoni del paziente per supportare le decisioni diagnostiche e di trattamento per una varietà di patologie, tra cui malattia polmonare ostruttiva cronica/enfisema e fibrosi.

"Siamo orgogliosi di annunciare questa partnership con Imbio. La nostra mission di digitalizzare il campo della medicina ci è sempre stata chiara. Integrando i prodotti per l'analisi della texture polmonare e della densità polmonare di Imbio, MEDICAL-NOTE sta passando a un livello superiore" , ha dichiarato Stefano Palma, General Manager di MEDICAL-NOTE.

I team delle due aziende saranno presenti al 37° Congresso nazionale della Società italiana di chirurgia toracica (SICT) a L'Aquila, in Italia, dal 30 settembre al 2 ottobre.

Informazioni su MEDICAL-NOTEMEDICAL-NOTE è una start-up innovativa che opera nel campo della salute digitale e si concentra sullo sviluppo di software, applicazioni mobili e hardware per la medicina. MEDICAL-NOTE è nata per rimanere vicino ai chirurghi quando devono fare scelte importanti, in particolare quando si tratta di gestire, analizzare e condividere informazioni cliniche. Grazie alle sue soluzioni digitali, MEDICAL-NOTE sta rivoluzionando il modo in cui i chirurghi accedono e utilizzano le informazioni del paziente prima, durante e dopo l'intervento. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.medical-note.com.

Informazioni su ImbioImbio è leader nell'analisi dell'immagine con intelligenza artificale, completamente automatizzata, per le patologie polmonari e cardiotoraciche acute e croniche. Le soluzioni di Imbio trasformano il modo in cui i pazienti vengono scoperti, diagnosticati e trattati, agevolando la produttività del medico e cure più personalizzate per i pazienti. Le soluzioni di Imbio sono completamente automatizzate, approvate dalle normative e disponibili attraverso i nostri partner globali. Per maggiori informazioni, visitare il sito web www.imbio.com.

