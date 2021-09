Governo: Orlando a Giorgetti, 'ho un retroterra e non me ne vergogno'

28 settembre 2021 a

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Un mio collega di governo, in una intervista dal tono molto amichevole, mi ha rimproverato bonariamente il mio retroterra. Si, ho un retroterra e non credo ci sia nessuna ragione di vergognarsene. Semmai, c'è da provare rimorso per quando non ne siamo stati all'altezza". Così il ministro Andrea Orlando su Fb riferendosi all'intervista di ieri di Giancarlo Giorgetti.

"Il futuro ha radici antiche, nella memoria di chi ha dedicato la propria vita al riscatto degli ultimi. Oggi a Cerignola, a sostegno della candidatura a sindaco di Francesco Bonito ho reso omaggio a Giuseppe Di Vittorio davanti la sua casa".