Energia, Arera: intervento Governo riduce impatto aumenti, +29,8% luce +14,4% gas

28 settembre 2021 a

a

a

Roma, 28 set. (Adnkronos) - Bolletta della luce in crescita del 29,8% e quella del gas in aumento del 14,4% e questo grazie all'intervento del Governo che ha ridotto l'impatto degli aumenti. Lo rende noto l'Arera in un comunicato spiegando che "la straordinaria dinamica dei prezzi delle materie prime verso i massimi storici - ancora in forte crescita per la ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti alla pandemia e le difficoltà nelle filiere di approvvigionamento - e le alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento superiore al 45% della bolletta dell'elettricità e di oltre il 30% di quella del gas".

Applicando ai numeri di oggi le misure varate dall'Esecutivo, valide per il prossimo trimestre, sottolinea l'Arera, "l'aumento per la famiglia tipo, che ha consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh all'anno e una potenza impegnata di 3 kW; per il gas i consumi sono di 1.400 metri cubi annui, in tutela sarà infatti ridotto a +29,8% per la bolletta dell'elettricità e a +14,4% per quella del gas (grazie anche alla riduzione dell'Iva contenuta nel decreto)".