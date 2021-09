Calabria: Oddati (Pd), 'partita aperta, si può vincere'

28 settembre 2021 a

Roma, 28 set. (Adnkronos) - “In Calabria 2 anni fa non votò un calabrese su due. Recuperare il voto degli indecisi è il primo impegno per ciascuno di noi. La partita è aperta, sul filo, si può vincere. Ai calabresi bisogna dare questo messaggio: non accettate passivamente di essere in fondo alle graduatorie. Andate a votare e votate per una Calabria migliore. È terminato il tempo dei commissari: per la sanità e anche per il nostro Partito. Qui Stefano Graziano ha lavorato tanto, con passione e dedizione, in momenti molto difficili. Però è ora il momento di riprendere il destino nelle vostre mani”. Così Nicola Oddati a Villa San Giovanni in un'iniziativa a sostegno dei candidati del Partito Democratico, Nicola Irto e Patrizia Liberto.