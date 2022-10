Assicurazioni: MioAssicuratore.it lancia su Mamacrowd campagna crowdfunding nell'insurtech

28 settembre 2021 a

Roma, 28 set. (Adnkronos/Labitalia) - Al via su Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding, la campagna di MioAssicuratore.it, il broker assicurativo digitale che permette di confrontare e acquistare oltre 125 tipi di assicurazioni online (salute, professioni, viaggi, casa, animali). Obiettivo di campagna è raccogliere 1,25 milioni euro.

L'ingresso di nuovo capitale in MioAssicuratore.it sarà indirizzato al potenziamento del proprio algoritmo per attribuire al cliente la polizza perfetta per le sue esigenze e lanciare nuovi vertical: dalle polizze sanitarie complesse, nate in uno scenario post-pandemico, alle assicurazioni su nuovi veicoli, come i monopattini elettrici, mezzi sempre più utilizzati i cui utenti necessitano di nuove coperture. Inoltre, grazie al finanziamento, MioAssicuratore.it lancerà un test in un nuovo paese con l'obiettivo di internazionalizzare il suo servizio. Al centro dello sviluppo del portale polizze assicurative sempre più su misura, l'automatizzazione del processo assicurativo e il miglioramento della digitalizzazione, della tecnologia e dell'esperienza di acquisto e di navigazione per gli utenti.

Quello delle assicurazioni online è un mercato in ascesa: dal 2014 al 2020, infatti, si è registrato un aumento percentuale medio del 5,7%. Una crescita importante per un settore che nel suo complesso vale circa 38 miliardi di euro ma che, essendo ancora legato in prevalenza a strumenti assicurativi tradizionali, offre un grande spazio da conquistare per i sistemi assicurativi digitali.

MioAssicuratore.it è tra i leader nel settore digitale. I plus, rispetto al mercato tradizionale, sono: un sistema di preventivazione in tempo reale, un risparmio garantito dal confronto di più compagnie, un'offerta di prodotto basata sull'analisi dati degli utenti, un'app che consente la gestione in tempo reale di tutte le polizze con un processo totalmente user friendly. Grazie a queste caratteristiche, MioAssicuratore.it solo nell'ultimo anno ha distribuito oltre 1,7 milioni in premi non motor, ha venduto 24mila polizze superando i 500mila utenti registrati, con un tasso di rinnovo superiore al 75%.

“La pandemia ha creato un nuovo utente più attento ai temi connessi con la sostenibilità - dice Giorgio Campagnano, Ceo di MioAssicuratore.it - e la tutela della propria salute, bisogni ai quali l'insurtech deve rispondere. La nostra mission è introdurre tecnologia in un settore ancora troppo aggrappato ai servizi tradizionali per rendere più accessibili le assicurazione, semplificando tutto il processo di approccio con il cliente”.

“Siamo estremamente lieti di ospitare sulla nostra piattaforma - ha affermato Dario Giudici, Ceo di Mamacrowd - una realtà molto promettente come MioAssicuratore.it che sta crescendo rapidamente in un settore che sta facendo registrare ottimi numeri. Ci auguriamo che anche in questo caso lo strumento dell'equity crowdfunding possa rivelarsi una leva importante per garantire a startup e pmi innovative come MioAssicuratore.it gli strumenti per sostenere i propri piani di sviluppo”.