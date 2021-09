28 settembre 2021 a

Kiev, 28 set. - (Adnkronos) - Shakhtar Donetsk e Inter pareggiano 0-0 nel match valido per la seconda giornata del gruppo D di Champions League disputato allo stadio Olimpico di Kiev. Le due squadre conquistano così il primo punto in classifica. Alle 21 in campo al Bernabeu Real Madrid e Sheriff Tiraspol che guidano il girone a quota 3.