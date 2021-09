Sicilia: M5s, 'Governo Musumeci continua a prendere in giro Asu'

27 settembre 2021 a

a

a

Palermo, 27 set. (Adnkronos) - "Basta con le ipocrisie, il governo Musumeci abbia l'onestà intellettuale di dire agli Asu che non ha nessuna intenzione di stabilizzarli, invece di continuare a prenderli in giro, come da sempre ha fatto la politica con i precari, usati come bancomat elettorale". Lo dicono i deputati del M5S all'Assemblea regionale siciliana, Giovani di Caro, vicepresidente della commissione Lavoro di Palazzo dei Normanni, e Nuccio Di Paola. "Non solo – dicono i due parlamentari 5 stelle - il governo Musumeci non ha fatto nulla per reagire all'impugnativa ministeriale dell'articolo 36 della scorsa finanziaria, che prevedeva la stabilizzazione degli Asu, ma è andato ben oltre, predisponendo un disegno di legge, che domani andrà in Aula, che disimpegna i 10 milioni di euro stanziati per la stabilizzazione di questi lavoratori". "Se l'esecutivo Musumeci avesse voluto veramente dimostrare interesse verso gli Asu - concludono Di Caro e Di Paola - non solo si sarebbe battuto per difendere l'articolo 36 voluto dalla V commissione, ma non avrebbe pensato minimamente di saccheggiarlo come sta per fare e avrebbe usato, ad esempio, i 10 milioni di euro per un'integrazione salariale per questi lavoratori. Che è quello che chiediamo noi. Il governo non faccia orecchie da mercante".