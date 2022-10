Roma: Cirinnà, 'Calenda è libero di buttarla in caciara, ma la politica è una cosa seria'

27 settembre 2021 a

a

a

Roma, 27 set (Adnkronos) - "E' l'ultima settimana di campagna elettorale e sentire Calenda che parla di folclore e di modi stupidi di fare politica rende evidente quanto non abbia chiari alcuni concetti fondamentali". Lo dice la senatrice de Pd Monica Cirinnà.

"Nonostante i tanti e importanti incarichi che ha ricoperto non comprende, o finge di non capire, che tra destra e sinistra vi sono delle differenze in termini di programmi e di stile. Un esempio evidente ne è la visione ultra liberista a cui Calenda si richiama e che ha applicato nella sua azione politica. Una visione che, purtroppo, ha lasciato macerie nel mondo del lavoro, a partire dalle vicenda Alitalia, Ilva e Whirpool", prosegue.

"Se, come si dice a Roma, Intende buttarla in caciara, libero di farlo, ma la politica è una cosa seria, le sue decisioni toccano la vita delle persone, e non può essere un'eterna battuta per vivere nella bolla di Twitter e piacere al pubblico di turno”, conclude.