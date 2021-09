Recovery: Ronzulli, 'grazie a FI investimenti e non spesa improduttiva'

27 settembre 2021 a

Roma, 27 set (Adnkronos) - "Con il recovery si disegna il futuro del Paese e dei nostri figli. Siamo riusciti a imporre la necessità che queste risorse venissero investite e non sperperate con spesa improduttiva". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, nel corso della presentazione della lista di Forza Italia presso l'Hotel Moderno a Pordenone.

"Bisogna modernizzare l'Italia rendendola competitiva nel panorama internazionale e perché ciò avvenga servono infrastrutture innovative, grandi opere che creano anche occupazione, bisogna investire nel digitale per renderlo fruibile in tutto il Paese, senza più interi territori come quelli montani o comunque periferici che sono ancora senza banda larga -ha aggiunto-. Forza Italia si è spesa tantissimo e ha lavorato per questo portando a casa un ottimo risultato che guarda al domani e non solo a mettere una toppa”.