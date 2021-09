Pallavolo: Mattarella, 'individualità si esprimono grazie a squadra, esempio per Italia'

27 settembre 2021 a

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Le individualità si esprimono al massimo quando la squadra gioca tutta ai livelli più alti: questo in realtà avere fatto, le une e gli altri, siete stati capaci di fondere insieme i vostri talenti, i talenti di ciascuno di voi, e l'intesa di squadra. Per questo, come avevo detto nel '18 alle ragazze, siete stati un esempio per l'Italia. Lo confermo, questo mettere insieme talenti individuali e gioco di squadra, intesa di squadra, è un esempio anche oggi per il nostro Paese. Grazie anche per questo, ragazze e ragazzi". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale le Nazionali femminile e maschile di pallavolo campioni d'Europa, dopo aver ricordato anche i premi indivuali vinti dalle azzurre e dagli azzurri durante i rispettivi tornei.