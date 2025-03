Lega: Fratoianni, 'a Morisi comprensione che 'Bestia' non ha avuto, lezione per Salvini'

27 settembre 2021 a

a

a

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Luca Morisi dopo l'indagine su cessione di sostanze stupefacenti che lo coinvolge chiede comprensione. Io penso sinceramente che gliela si debba dare. Quella comprensione e quell'umanità che sono mancati in questi anni alla 'Bestia' social di Salvini e della Lega che ha fatto della diffusione dell'odio verso i più deboli, della menzogna verso gli avversari, delle fake news quotidiane la propria caratteristica quotidiana". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. “Mi auguro però - conclude il leader di SI - che sia di lezione per Salvini e per tutti i leghisti”.